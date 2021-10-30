Bakan Soylu: "Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavga yapıyorlar" - Haberler
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Bakan Soylu: "Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavga yapıyorlar"

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat AK Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

TOKAT (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tokat Ak Parti İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

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"Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir Kavga yapıyorlar. HDP ile PKK güzellemelerinin sebebi de budur. Kılıçdaroğlu, tezkereyle beraber onlara yanaşmaya çalışıyor. Öbürü Diyarbakır'a gidiyor orada bu ülkede altını çizerek söylüyorum 6-8 Ekim olaylarını yapanların anıldığı hafıza odalarında fotoğraf veriyor. Öbürü de kendi kurumunda HDPlilere ne kadar iş verirse PKKlılara ne kadar iş verirse o kadar mutlu oluyor"

"Geçen hafta olan biteni hepimiz gördük. 10 tane büyükelçi açıklama yaptı, bizim ana muhalefetin gıkı çıkmadı. Tek kelime edemediler"

"Neymiş efendim, Osman Kavala. Maşallah, ne kadar kıymetliymiş. Bu ülkede darbeler oldu, insanlar yok yere hapis yattı, bu ülkede seçilmiş bir başbakan idam edildi, 15 temmuzda 251 kardeşimizi şehit verdik kimse bunları Osman Kavala'nın tırnağı kadar dert etmedi.

Bakan Soylu: Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavga yapıyorlar

Bakan Soylu: Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavga yapıyorlar

Bakan Soylu: Kendi içlerinde aday kim olacak diye bir kavga yapıyorlar

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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