Bakan Soylu: Dünyanın her yerine yardım ulaştırdık, birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden 'mış gibi yapıyor' olmadık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ' Afad 2021 Yılı İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Yunus Sezer ile AFAD çalışanları da yer aldı.

"TÜM ARKADAŞLARIMIZ CİDDİ BİR KATKI ORTAYA KOYMUŞLARDIR"

Burada konuşan Soylu, son iki yılda karşı karşıya kalınan afetlerin belki de bazı ülkelerin bir asırlık sürede karşı karşıya kalabileceği afet sayısını barındırdığını söyleyerek, "Tüm arkadaşlarımız, kendine ait yükümlülüğü ve sorumluluğu hissedip plan çerçevesinde hemen arkadaşlarıyla beraber gerek arama kurtarmada gerek daha sonraki çalışmalarda ciddi bir katkı ortaya koymuşlardır" dedi.

'MIŞ GİBİ YAPIYOR OLMADIK'

AFAD çalışanlarına teşekkür eden Soylu, "Bangladeş'ten Yemen'e kadar dünyanın birçok yerine elinizi uzattınız, elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı üzerinden sadece 'mış gibi yapıyor' olmadık. Dünyanın birçok mazlum ve mağdur bölgesine, her yere uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını, güçlü bir Türkiye anlayışını ortaya koydunuz" ifadesini kullandı.

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Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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