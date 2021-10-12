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Bakan Özer, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Khan'ı kabul etti

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Bakan Özer, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Khan'ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü, BM UNICEF Cenevre Temsilcisi ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Müdahale Özel Koordinatörü Afshan Khan ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü, BM UNICEF Cenevre Temsilcisi ve Avrupa Mülteci ve Göçmen Müdahale Özel Koordinatörü Afshan Khan ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özer, Khan ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti.

Özer görüşmede, UNICEF ile bugüne kadar yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirterek, iş birliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer, mesleki eğitimin güçlendirilmesi, temel eğitimde fırsat eşitliğinin ve öğretmen niteliklerinin artırılması konularında iş birliği içinde olmak istediklerini ifade etti.

Khan da UNICEF'in Milli Eğitim Bakanlığı ile birçok alanda çalışma yürüttüğünü, özellikle Suriyeli çocukların eğitime erişimi konusunda yakın iş birliği yapıldığını kaydetti.

UNICEF Bölge Direktörü Khan, Türkiye'nin Suriyeli çocukları eğitime dahil etme konusundaki başarılarına değinerek, Bakanlık ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Görüşmeye, Bakan Yardımcıları Petek Aşkar ve Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis de katıldı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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