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Bakan Özer, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Özer, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Tbmm Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Özer, MEB Tevfik İleri Salonu'nda TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, Komisyon Başkanı Emrullah İşler'in yanı sıra komisyon üyeleri Kamil Aydın, Orhan Erdem, Nazım Maviş, Hasan Çilez, Zeynep Yıldız, Cemal Taşar, Ahmet Mücahit Arınç, Zehra Taşkesenlioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Hacı Ahmet Özdemir, Kemal Bülbül, Mehmet Rüştü Tiryaki, Yaşar Karadağ, Hüseyin Örs ve Şenol Sunat da yer aldı.Toplantıda, eğitim gündemine ilişkin gerçekleştirilen, devam eden ve planlanan projeler hakkında istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantı sonunda Komisyon Başkanı İşler ve üyeler, Bakan Özer ve çalışma arkadaşlarına başarı dileklerinde bulundu.


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