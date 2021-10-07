Bakan Kurum: 'Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum: "Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, 'Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kurum, "İlk insan olan Hazreti Adem'den bu yana bütün medeniyetlerin mimari üzerinden görücüye çıktığı mekanlar hep ibadethaneler olmuştur. Ömrünü bugünlere taşısın taşımasın her medeniyette en kıymetli eserler hep ibadethanelerdir. Ecdadımız, camilerimize özel ve mukaddes bir değer vermişler, yüzyıllarca ayakta kalacak şekilde tasarlayıp titizlikle inşa etmişlerdir. Zira insan fani, din ise ebedidir" dedi.

Tüm dünyanın insan için bir mescit kılındığını dile getiren Bakan Kurum, "İçerisindeki her şeyle dünyamız aziz, pak, temiz sayılmış, kutsal bilinmiştir. İşte camilerimiz de deyim yerindeyse bütün bu kutsallığın kalbidir. Bu insandan yalıtılmış, insanla iletişimi kesilmiş bir kutsallık değildir. Tarihten günümüze ilmin, irfanın, hikmetin, merhametin ve birliğin merkezi olan camiler, insanın hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğrendiği birer mekteptir" diye konuştu.

Camilerin sadece namaz kılma mekanı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, "İslam tarihi boyunca camiler şehrin merkezini belirlemiş ve şehir planının kurucu öğesi olmuştur. Şehirler caminin etrafında şekillenmiş, müminler camileri imar ederken, camiler de müminleri imar etmiştir. Uzun yıllar boyunca bu anlayıştan uzaklaşıldı. Camilerimizi şehir planlarımızın merkezine alma noktasında ihmaller oldu. Bu süreçte maalesef estetikten uzak, mimari özelliği bulunmayan yapılar ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, pek çok caminin projesinin bulunmadığını, depreme dayanıklılık bakımından da çok ciddi sorunlarının bulunduğunu belirterek, "Son yıllarda bu gidişata dur demek için hakikaten tarihi değişikliklere imza attık. 2002'den bu yana TOKİ'miz eliyle ibadete açtığımız 856 camimizi projelerimizin merkezine aldık, şehirlerimizin kalbine taşıdık. Bundan sonra yapacağımız projelerde de bu anlayışı yürütüyoruz. Camilerin etrafında şekillenen bir sosyal hayat tasavvur ediyoruz. Yöresel şartlarıyla o yöreye uygun, o mimariye uygun, gerek mimarisiyle gerek çevre düzenlemesiyle gerçekten şehirlerimize yakışır eserler, camiler, külliyeler inşa ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camii'nin Süleymaniye, Selimiye ve Fatih Camii gibi İslam'ın insanlık tarihine armağan ettiği bir eser olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Camilerimiz 15 Temmuz gecesi minarelerinden yükselen sala sesleriyle bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. Cenab-ı Allah bu aziz millete Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan nice camiler inşa etmeyi, medeniyetimizi ihya etmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.

Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta/İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

 Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Türkiye kendini kara hazırlarken pastırma yazı sürprizi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

 BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı

BM, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamasını memnuniyetle karşıladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Mustafa Keser Aleyna Tilki
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Ali Palabıyık Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Rüya Tabirleri Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu İrem Derici
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Kurum: 'Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 13:40:17. #1.13#