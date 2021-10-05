Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonunda kabulünü değerlendirdi Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonunda kabulünü değerlendirdi Açıklaması

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel
Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonunda kabulünü değerlendirdi Açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilmesine ilişkin, "hayırlı, uğurlu olsun" dileklerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, Tbmm Çevre Komisyonunda kabul edilmesine ilişkin, "hayırlı, uğurlu olsun" dileklerini iletti.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşil kalkınma hamlesiyle, ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atıyoruz. TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Didem Arslan Yılmaz Pınar Deniz Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mustafa Şentop Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonunda kabulünü değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:39:37. #1.13#