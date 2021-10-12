Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Bakan Kurum'un gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Hediye takdimi Bakan Kurum'un binadan ayrılması BAKÜ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile görüştü.
Bakan Kurum'un gelişi ve karşılanması
Görüşmeden detaylar
Hediye takdimi
Bakan Kurum'un binadan ayrılması BAKÜ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile görüştü.