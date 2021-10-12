Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü - Haberler
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Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Bakan Kurum'un gelişi ve karşılanması Görüşmeden detaylar Hediye takdimi Bakan Kurum'un binadan ayrılması BAKÜ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile görüştü.

Bakan Kurum'un gelişi ve karşılanması

Görüşmeden detaylar

Hediye takdimi

Bakan Kurum'un binadan ayrılması BAKÜ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile görüştü.

Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü

Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü

Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü

Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü - Haberler
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