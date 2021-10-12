Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Guliyev ile görüştü

Bakan Kurum'un gelişi ve karşılanması

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Hediye takdimi

Bakan Kurum'un binadan ayrılması BAKÜ - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Şehircilik ve Mimari Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile görüştü.