Bakan Gül: Teröre karşı iş birliğinde bir çok ülke sınıfta kaldı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Üzülerek belirtmek isterim ki özellikle 15 Temmuz sonrasında bazı ülkeler adli iş birliği konusunda üç maymunu oynamışlardır. Suçluların iadesine yönelik ülkemizin taleplerine karşı yine ikiyüzlülük hakim olmuştur. Sınırlı sayıda bazı ülkelerin dostane ve yapıcı yaklaşımlarını tenzih ederek söylüyorum; teröre karşı bu iş birliğinde maalesef birçok ülke sınıfta kalmıştır" dedi.

Bakan Gül, bir otelde düzenlenen 'Türkiye'de Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin açılışına katıldı. Programda Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Celal Mümtaz Akıncı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği temsilcileri ile davetliler de yer aldı.

Bakan Gül, bununla birlikte her şeye rağmen hukuktan vazgeçmediklerini belirterek, "Uluslararası hukukun gereklerini ısrarla talep etmeye devam edeceğiz. Politik ve maddi çıkarlar için evrensel değerleri göz ardı eden anlayış, insan hak ve onurunu merkeze alan politikalarımıza engel olacak güçte değildir. Bizim reform irademiz her şeyden daha güçlüdür. Adalet duygumuz ve hukuka bağlılığımız hepsinden kuvvetlidir. Ülkemizin hukuk sistemini insanımıza yakışır şekilde çağın ilerisine taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Reform irademizi canlı tutuyoruz ve bu konuda adımlarımızı başarılı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim dikkatimiz her şeyden önce milletimizin talep ve ihtiyaçlarının karşılanmasıdır" ifadesini kullandı.