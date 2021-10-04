BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - - Bahçelievler'de hayvanlar için esnafa mama dağıtıldı

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde sokak hayvanları için esnafı tek tek gezip mama dağıttı.

Bahçelievler Belediyesi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde hayvanları unutmadı. Belediye çalışanları bu özel günde Bahçelievler'de bulunan Giyim Çarşısı'ndaki dükkanları tek tek gezip esnafa mama dağıttı. Bahçelievler Beledi Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çalışmalara dahil oldu, esnafla sohbet edip hayvanlar için dükkanlara mama dağıttı.

"Sokak hayvanlarına sahip çıkmamız gerekiyor"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır özellikle sokakta yaşayan hayvanlar için seferber olmak gerektiğini ifade ederek, "Tüm dünyadaki canlıların kalbi atıyor burada insanlar, hayvanlar ve bitkilerin hepsini koymamız lazım hepsini korumak zorundayız. Hayvanlar da özellikle evde olsun sokak hayvanları olsun hepsi bizim için çok değerli. Canları var fiziki kabiliyetleri, ayrı dünyaları var. Özellikle sokak hayvanları ve tüm hayvanlar olmak üzere Bahçelievler'de hizmetlerimizi uyguluyoruz. Burada daha çok evdeki hayvanlardan çok sokakta kimsesiz olan, bizde bir kap yemek ve su bekleyen hayvanlarla uğraşıyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de hayvanlar için pati parkını açtık. Sadece köpeklerimiz geliyor onlara oyuncaklar da yaptık, oraya uyguluyoruz. Bunun haricinde bir poliklinik şubemizi daha açtık merkezde veterinerimizin olduğu yerde ayrıca bir yer daha açtık. Aşılama çalışmaları devam ediyor, kısırlaştırma yapılıyor yaklaşık 5 bin tane kısırlaştırma yaptık, yine o kadar aşılama yapıyoruz. Kuduzla mücadele ediyoruz; kuduz aşısı yapıyoruz. Sokakta hayvanlarımızız için 200-240 arası beslenme yerleri koyduk, arkadaşlarımız her gün suyunu mamasını bırakıyor. Burada bakış açımız şu; sokak hayvanlarına sahip çıkmamız lazım ve sahiplenmelerini sağlamamız gerekiyor. Yaklaşık 400 tane kedimizi sahiplendirdik, 120 tane de köpeğimizi sahiplendirdik" dedi.