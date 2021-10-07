Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir? - Haberler
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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir?

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Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilen Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir?

Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte dizide yer alan oyuncular izleyici tarafından mercek altına alındı. Dizide Derviş karakterine hayat veren Bahadır Yenişehirlioğlu da bu araştırmalar arasında yer alıyor. Dizinin izleyicileri, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorularla Barbaroslar dizisinin Derviş'i hakkında fikir sahibi oluyor. İşte Yenişehirlioğlu'nun hayatı hakkında merak edilenler. Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir?

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, yazar, sinema ve dizi oyuncusudur. 26 Mayıs 1962 tarihinde Manisa/ Akhisar'da doğdu. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni bitirdikten sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı ve 1985 yılında mezun oldu. Daha sonra Manisa/Akhisar'da serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

2017 - 2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır.

Yenişehirlioğlu, günümüzde TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynammaktadır.

Eserleri Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

  • Aşk Çölü (2014)
  • Beyaz Usta Siyah Çırak (2017)
  • Aşk Cephesi (2017)
  • Kanaviçe (2017)
  • Kara Güneş (2017)
  • Kerime (2017)
  • Tahta At (2017)
  • Son Hasat (2018)
  • Hünkârım
  • Antikacı
  • Sonra Giydirir Aşk Esvabını
  • Hanne (2020)

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Haber: Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler nedir? - Haberler
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