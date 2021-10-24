Bağlar Belediyesinin kırsal mahallelerdeki yol yapım çalışmaları sürüyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Övündüler Mahallesi'ne bağlı Tokaçlı Mezrası'ndaki 2 kilometrelik yolu asfaltladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan mezrada yenilenmeyen ve atıl durumda olan yolu yenileyerek 2 kilometrelik alanı asfaltladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Övündüler Mahallesi muhtarı Mustafa Akyüz, bugüne kadar ilettikleri taleplerin Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından yerine getirildiğini belirtti.

Beyoğlu'na verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Akyüz, "Tokaçlı mezramızın yolu çok kötüydü. Vatandaşlar bize şikayette bulunuyordu. Biz de bu durumu Sayın Hüseyin Beyoğlu'na aktardık. Mezramızın yolu yenilenerek asfaltlandı. Başkanımıza ve emeği geçen belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.