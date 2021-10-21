Bağımsızlıklarının 200. yılını kutlayan Latin Amerika ülkelerinin mutfağı tanıtıldı

ANKARA (AA) - Peru'nun Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Campana Boluarte, Latin Amerika ve Türk toplumunun iyi yemek konusunda özel zevklere sahip olduğunu ve Türk mutfağının Latin Amerika halkları tarafından da tanınabilmesi için 2023'te bu ülkelerde etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

Bağımsızlıklarının 200. yılını kutlayan Brezilya, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Meksika, Panama ve Peru'nun büyükelçiliklerinin katılımıyla ve Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü sponsorluğunda "200. Yıl Onuruna Latin Amerika Açık Büfesi" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Latin Amerika mutfağının zenginliğini ve çeşitliliğini tanıtmak amacıyla söz konusu ülkelerin özenle seçilmiş lezzetlerinden birkaçı sunuldu.

Burada konuşan Peru'nun Ankara Büyükelçisi Campana, Dışişleri Bakanlığının desteğiyle söz konusu 7 Latin Amerika ülkesinin, mayıs ayında Anıtkabir'e çelenk konulmasıyla başlayan ortak bir programla önemli bir iş birliği diplomasisi projesine başladığını dile getirdi.

Latin Amerika'nın geniş ve köklü tarihe sahip renk, koku, tatlar açısından zengin ve çok kültürlü bir bölge olduğunu vurgulayan Campana, Brezilya, Meksika ve Peru büyükelçiliklerinden 3 profesyonel şefin mutfak sanatı ve Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Fakültesi mutfak ekibinin desteğiyle Latin Amerika mutfağından kısa bir seçki sunduklarını kaydetti.

Türk mutfağının da Latin Amerika ülkelerinde tanıtılacağını dile getiren Campana, "Bu büyük ülkenin gastronomisinin zenginliğinin ve çeşitliliğinin Latin Amerika halkları tarafından tanınabilmesi için benzer etkinliklerin 2023 yılında da ülkelerimizde gerçekleşeceğini ifade etmekten memnuniyet duyarım." dedi.

Latin Amerika ve Türkiye'nin birçok ortak özelliğe sahip olduğuna dikkati çeken Campana, "Sadece köklü bir tarihe ve zengin bir kültüre sahip ülkeler değil, aynı zamanda iyi yemek için özel zevklere sahip toplumlar olduğumuzu da söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Altay Güvenir de söz konusu ülkeler arası kültürel bağları geliştirmek için bu toplantıya ev sahipliği yapma onuruna sahip olduklarını söyledi.

Güvenir, öğrencilerin Peru, Brezilya ve Meksika'dan deneyimli şefler eşliğinde bu kutlama için özel bir menü hazırladıklarını dile getirdi.

Etkinlik, katılımcıların seçkin Latin Amerika lezzetlerini tatmasıyla sona erdi.