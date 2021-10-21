Bağımsız Türkiye Partisi Heyetinden Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Bağımsız Türkiye Partisi il başkanı Emre Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette il başkanı Kaya, kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekküre ederken ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek konuklarıyla bir süre sohbet eden Vali Işık, ziyaretleri nedeniyle il başkanı Emre Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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