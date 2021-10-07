Bağcılar Belediyesi, Mükemmellik Yolculuğunda İyi Niyet Bildirgesi'ni İmzaladı

BAĞCILAR, İSTANBUL (Bültenler) - Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından ağırlanan konuklar, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmelerin ardından imza törenine geçildi. Başkan Çağırıcı, çalışmaları, değerleri, öncü ve örnek belediyecilik faaliyetlerini korumak, taçlandırmak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla "İyi Niyet Bildirgesi"ni okuduktan sonra imzaladı. Daha sonra da KalDer üst yönetimi adına Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar da aynı bildirgeyi imzaladı.

Hayırlara vesile olsun

Atılan imzalarla Ulusal Kalite Hareketine (UKH) katıldıklarını söyleyen Çağırıcı, "Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Çalışmaların takipçisi olacağım. Bağcılarlı hemşehrilerimin memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyoruz. Bu bildirge ve daha sonra yapılacak çalışmaların buna katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

İyi Niyet Bildirgesi'yle birlikte dünya çapında 48.000 üyesi, Türkiye çapında da 1.970 üyesi bulunan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından ortaya konulan bir yönetim modeli yaklaşımı olan EFQM 2020 modeli Bağcılar Belediyesi'nde hayata geçirilecek.

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