Back 4 Blood ve Destiny 2: Beyond Light Xbox Game Pass'e Geliyor
Back 4 Blood ve Destiny 2: Beyond Light ekim ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Detaylar haberimizde.
Back 4 Blood ve Destiny 2 : Beyond Light ekim ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Detaylar haberimizde.
Oyun dünyasını oyuncu dostu abonelik hizmeti ekim ayında da kütüphaneini genişletmeye devam edecek. Birçok yeni oyunu bünyesine eklerken birtakım yapımlara da veda eden Xbox Game Pass, bu ay Back 4 Blood ve Destiny 2: Beyond Light'ı abonelerine sunacak.
Ekim ayında Xbox Game Pass kullanıcıları yüzlerce oyunun yanı sıra Back 4 Blood'u da ek ücret edemeden oynayabilecek. Efsane zombi CO-OP oyunu Left 4 Dead'i geliştiren Turtlerock Studios tarafından geliştirildi. Left 4 Dead serisinin ruhani devamı niteliğinde olan yapım, yeni nesil zombie shooter deneyimi vadederken L4D'nin sunduğu o sağlam atmosferi de yenilemeyi hedefliyor.
Destiny 2 Beyond Light Xbox Game Pass Kütüphanesine Geliyor
Destiny 2'nin yeni genişleme paketi Beyond Light da Xbox Game Pass üzerinde oynanabilir olacak. Steam üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Destiny 2, Beyond Light ek paketinin çıkış sürecinde satış listelerinin zirvesine tırmanmıştı. Bir süre en çok satanlar listesinde liderliğini sürdüren Beyond Light ise sevilen FPS oyununa birçok yenilik ekliyor.
Bu ay Game Pass'te göreceğimiz diğer oyunları listeledik.
The Riftbreaker
Visage
Ring of Pain
The Procession to Calvary
The Good Life
Totally Accurate Battle Simulator
Bu ay Xbox Game Pass kütüphanesinden 15 Ekim tarihinde ayrılacak oyunlar da belli oldu.
Heave Ho
Katana Zero
Scourgebringer
The Swords of Ditto
Gonner 2
Tales of Vesperia HD
Teknoloji devinin oyuncu dostu abonelik hizmeti her geçen gün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan Xbox Bethesda gösteriminde tanıtılan 30 oyundan 27 tanesinin Game Pass'e ekleneceği duyurulmuştu.
Geliştirilme sürecinde olan onlarca yapımın çıkış yaptığı ilk gün servise eklendiğini de belirtelim. 30 TL'lik fiyatıyla yüzlerce oyuna 1 aylık erişim sağlayan Game Pass, oyun fiyatlarının uçuk olduğu ülkemizde etkili bir alternatif olmaya devam ediyor.