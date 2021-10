Back 4 Blood ve Destiny 2: Beyond Light Xbox Game Pass'e Geliyor

Back 4 Blood ve Destiny 2 : Beyond Light ekim ayında Xbox Game Pass kütüphanesine eklenecek. Detaylar haberimizde.

Oyun dünyasını oyuncu dostu abonelik hizmeti ekim ayında da kütüphaneini genişletmeye devam edecek. Birçok yeni oyunu bünyesine eklerken birtakım yapımlara da veda eden Xbox Game Pass, bu ay Back 4 Blood ve Destiny 2: Beyond Light'ı abonelerine sunacak.

Ekim ayında Xbox Game Pass kullanıcıları yüzlerce oyunun yanı sıra Back 4 Blood'u da ek ücret edemeden oynayabilecek. Efsane zombi CO-OP oyunu Left 4 Dead'i geliştiren Turtlerock Studios tarafından geliştirildi. Left 4 Dead serisinin ruhani devamı niteliğinde olan yapım, yeni nesil zombie shooter deneyimi vadederken L4D'nin sunduğu o sağlam atmosferi de yenilemeyi hedefliyor.

Destiny 2 Beyond Light Xbox Game Pass Kütüphanesine Geliyor

Destiny 2'nin yeni genişleme paketi Beyond Light da Xbox Game Pass üzerinde oynanabilir olacak. Steam üzerinde en çok oynanan oyunlardan biri olan Destiny 2, Beyond Light ek paketinin çıkış sürecinde satış listelerinin zirvesine tırmanmıştı. Bir süre en çok satanlar listesinde liderliğini sürdüren Beyond Light ise sevilen FPS oyununa birçok yenilik ekliyor.

Bu ay Game Pass'te göreceğimiz diğer oyunları listeledik.

The Riftbreaker

Visage

Ring of Pain

The Procession to Calvary

The Good Life

Totally Accurate Battle Simulator

Bu ay Xbox Game Pass kütüphanesinden 15 Ekim tarihinde ayrılacak oyunlar da belli oldu.

Heave Ho

Katana Zero

Scourgebringer

The Swords of Ditto

Gonner 2

Tales of Vesperia HD

Teknoloji devinin oyuncu dostu abonelik hizmeti her geçen gün kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan Xbox Bethesda gösteriminde tanıtılan 30 oyundan 27 tanesinin Game Pass'e ekleneceği duyurulmuştu.

Geliştirilme sürecinde olan onlarca yapımın çıkış yaptığı ilk gün servise eklendiğini de belirtelim. 30 TL'lik fiyatıyla yüzlerce oyuna 1 aylık erişim sağlayan Game Pass, oyun fiyatlarının uçuk olduğu ülkemizde etkili bir alternatif olmaya devam ediyor.

