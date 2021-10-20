Organik tarıma, evrenin matematiğine ve bir yaratıcının olduğuna inanır.1979 yılı doğumlu Türk yazar ve psikolog olan Azra Kohen'in hayatı merak edilmekte. Peki, Azra Kohen kimdir? Azra Kohen kaç yaşında, nereli? Azra Kohen kitapları neler? Azra Kohen hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AZRA KOHEN KİMDİR?

Azra "Akilah" Kohen 1979 yılı doğumlu Türk yazar ve psikologdur. İlk kitabı olan Fi Akilah ismi ile yayımlandıktan sonra ikinci ve üçüncü kitabı Çi ve Pi Azra Kohen yazar adıyla basılmıştır.

Azra Kohen, Azra Sarızeybek ismiyle 1979 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olduktan sonra eğitim hayatına Kanada'da Ottawa Üniversitesi Üçüncü Dünya Ülkelerine Yardım Ekonomisi bölümüyle devam etmiştir. Son olarak Liverpool Üniversitesi'nde Davranış Bilimleri alanında uzmanlık yapmaya devam etmektedir. Eğitime bakış açısını bir röportajında, "Bu dünyaya öğrenmek için geldik" sözleriyle ifade etmektedir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Yazdığı üçleme kitap serisi olan Fi, Çi ve Pi eserleri oldukça tanınınca Ay Yapım, bu seriyi Fi ismi ile internet dizisine uyarlamıştır. Yazar, 15 Ocak 2017 tarihinde Adana Kitap Fuarı'nda söyleşiye katılmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun düzenlediği 1081 Çakabey Türk Tarih Kurumu İzmir Kitap Günleri, 18 Mart 2017 tarihinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde açılacaktır ve bu etkinliğe Azra Kohen'in de katılacağı duyurulmuştur.

2001 yılında Sadok Kohen ile yaptığı evlilikten 2009 yılında dünyaya gelen bir erkek çocukları vardır. Organik tarıma, evrenin matematiğine ve bir yaratıcının olduğuna inanır. Bilinen bir politik görüşü yoktur. Kohen bir mülakatında vejetaryen olmadığını ama olmaya çalıştığını açıklamıştır.

ESERLERİ

Fi

Çi

Pi

Aeden

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