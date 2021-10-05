Azra Kohen'den, Başak Sayan'a icra takibi - Haberler
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Azra Kohen'den, Başak Sayan'a icra takibi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Azra Kohen'den, Başak Sayan'a icra takibi

'Fi' kitabının, 'Bağlanma Korkusu' isimli eserinden çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan'a dava açarak 150 bin lira manevi tazminat kazanan yazar Azra Kohen, parasını alamadığını öne sürerek icra takibi başlattı.

'Fi' kitabının, 'Bağlanma Korkusu' isimli eserinden çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan'a dava açarak 150 bin lira manevi tazminat kazanan yazar Azra Kohen, parasını alamadığını öne sürerek icra takibi başlattı.

Yazar Azra Kohen, Fİ'nin 'Bağlanma Korkusu' isimli kitabından çalıntı olduğunu iddia eden oyuncu Başak Sayan'a dava tazminat davası açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesine avukat Handan Bakbak aracılığıyla sunulan dilekçede, Başak Sayan'ın 2010'da yazdığı 'Bağlanma Korkusu' adlı kitabı 2011'de yayımlandığı, Kohen'in Fİ-Çİ-Pİ üçlemesinin ilk kitabı Fİ'nin ise 2013'te yayımlandığı kaydedilmişti. Dilekçede, Sayan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendi kitabından intihal yapıldığını söylediği ve bu gerekçe ile 1.5 milyonluk manevi tazminat davası açıldığı anlatılmıştı. Dilekçeye cevap veren Sayan'ın avukatı ise kitaplar arasında okurların dikkatinden kaçmayacak şekilde benzerlik bulunduğunu öne sürerek davanın reddini talep etmişti.

Kohen, 150 bin liralık tazminat kazandı

Geçtiğimiz yıl karara bağlanan davada mahkeme, davayı kabul ederek Kohen'in eserlerinde intihal olmadığına hükmetti. Mahkeme, Sayan'ın Kohen'e 150 bin lira manevi tazminatı 3 yıllık faiziyle birlikte ödemesine karar verdi. Kohen, Sayan'dan tazminatını alamadığı iddiasıyla avukatı Handan Bakbak aracılığıyla 2. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, faiziyle birlikte toplamda 250 bin 142 lira 6 kuruşluk icra takibi başlattı. Tazminat davasının kararının İstinaf Mahkemesince onandığını belirten avukat Bakbak, "Müvekkilim Azra Kohen, bu parayı kendi kurucusu olduğu Hypatia Kitap Kulübü ve HADİ Derneği'nin özellikle kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine bağışlayacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Azra Kohen'den, Başak Sayan'a icra takibi

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Haber: Azra Kohen'den, Başak Sayan'a icra takibi - Haberler
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