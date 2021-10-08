Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? - Haberler
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Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

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Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Aziz dizisi yakında Show TV'de başlayacak. Dizi başlamadan önce konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Başrol oyuncuları kim? Aziz dizisinde kimler olacak? Aziz dizisindeki karakterler kimler? Aziz dizisi hangi dönemi anlatıyor? İşte tüm bilgiler...

Başrollerinde Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinin konusu nedir, neyi anlatıyor, hangi dönemde geçiyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Aziz dizisi karakterleri kimlerdir? Aziz dizisi hakkında bilgiler sizlerle...

Aziz, O3 Medya imzalı, yönetmenliğini Recai Karagöz'ün yaptığı, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.

  • Yapım : o3 Medya
  • Yapımcı : Saner Ayar
  • Yönetmen : Recai Karagöz
  • Senaryo : Eda Tezcan
  • Proje Tasarımcısı : Necati Şahin

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.

Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?

Aziz Payidar (Murat Yıldırım) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Dilruba (Damla Sönmez)

Efnan (Simay Barlas)

Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan)

Monsieur Pierre (Fırat Tanış)

Adem Payidar (Güven Murat Akpınar)

Handan (Ayten Soykök)

Hatice Ana (Meral Çetinkaya)

Nigar Hala (Füsun Demirel)

Kenan (Eren Hacısalihoğlu) Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mustafa (Baran Akbulut)

Maksude Payidar (Elif Sönmez)

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Haber: Aziz konusu ne, oyuncuları kimler? Aziz dizisi uyarlama mı, hangi dönemi anlatıyor? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? - Haberler
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