Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı

AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel

Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.

Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan El-Reşid Otelinde oyunu kullandı. Hazali, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı

Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı

Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı

Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen Pınar Deniz Bülent Ersoy Demet Özdemir
Spor Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 11:23:13. #1.13#