Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı
AA / Wisam Zeyad Mohammed - Haberler | Güncel
Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor.
Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması
Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması
Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan El-Reşid Otelinde oyunu kullandı. Hazali, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.