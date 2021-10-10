Azim İttifakı Başkanı Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Hazali oylarını kullandı

Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'in oy kullanması

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin oy kullanması

Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali'nin gazetecilere açıklama yapması BAĞDAT - Irak'ta erken genel seçimler için oy verme işlemi devam ediyor. Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer ve Asayib Ehlilhak Hareketi lideri Kays Hazali başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan El-Reşid Otelinde oyunu kullandı. Hazali, oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.