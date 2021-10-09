AZERBAYCAN İLE ÜLKEMİZ ARASINDA İMZALANAN MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR - Haberler
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AZERBAYCAN İLE ÜLKEMİZ ARASINDA İMZALANAN MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

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AZERBAYCAN İLE ÜLKEMİZ ARASINDA İMZALANAN MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

Ülkemiz ile kardeş ülke Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitime eğitim ilişkileri güçlendirmek, iki ülke arasında bilgi ve beceri transferi sağlamak amacıyla 19 Şubat 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Protokol imzalanmış ve hızla çalışmalara başlanmıştır.

Ülkemiz ile kardeş ülke Azerbaycan arasında mesleki ve teknik eğitime eğitim ilişkileri güçlendirmek, iki ülke arasında bilgi ve beceri transferi sağlamak amacıyla 19 Şubat 2021 tarihinde Mesleki Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Protokol imzalanmış ve hızla çalışmalara başlanmıştır.

Bu kapsamda mesleki eğitim kurum yöneticileri için planlanan Eğitim Yöneticisi Geliştirme Seminerlerinin ilki İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Azerbaycan'dan gelen 15 eğitim yöneticisi ile başlamıştır.

15 gün sürecek eğitimler kapsamında ilçe milli eğitim müdürlerinin, okul müdürlerinin, akademisyenlerin ve öğretmenlerin çeşitli konularda sunumları, farklı nitelikleriyle öne çıkan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ziyaretleri ile kültürel geziler yer almaktadır.

Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın NUMANOĞLU ve Daire Başkanı Recep ALTIN, eğitimlerin Başakşehir Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ev sahipliğinde düzenlenen oturumunu ziyaret ettiler. Azerbaycanlı kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Sayın NUMANOĞLU, mesleki eğitimde okul-sektör işbirliğinin önemini belirtmiş, ülkemizdeki son gelişmelere ilişkin bilgi vermiş ve Azerbaycan ile deneyim paylaşımına açık olduğumuzu vurgulamıştır.

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Haber: AZERBAYCAN İLE ÜLKEMİZ ARASINDA İMZALANAN MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR - Haberler
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