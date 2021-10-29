Azerbaycan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Bakü Türk Şehitliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın, KKTC Bakü Temsilcisi Mustafa Kemal Beyazbayram, büyükelçilik müşavir ve çalışanları katıldı.

Büyükelçi Bağcı'nın Şehitlik Anıtı'na çelenk koyduğu törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu. Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hiyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde tören düzenlendi

Büyükelçi Bağcı, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende, iki ülkenin milli marşları okundu.

Bakü Türk Anadolu Lisesi öğrencilerinin Cumhuriyet Oratoryosu'nu seslendirdiği program, ilk ve ortaokul öğrencilerinin sunduğu çeşitli müzik ve dans gösterileriyle devam etti.

Büyükelçi Bağcı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okulda gerçekleştirilen şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

Bağcı, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin gösterisini, özellikle oratoryoyu çok beğendiğini söyledi.

Öğretmenleri ve aileleri kutlayan Bağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin coşkuyla bu cumhuriyete sahip çıktıklarını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne bu bayrağı gönderde tutmak için, bu ülkenin bütünlüğünü korumak için mücadele veren, hayatını kaybeden herkesin emanet ettiği bu vatanı koruyacaklarına ant içtiklerini gördüm. Cumhuriyet emin ellerde, gururluyuz."

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