AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı - Haberler
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AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı

AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Türkiye'nin önde gelen isimlerinden İzgören Akademinin kurucusu Yazar ve Eğitimci Ahmet Şerif İzgören'in "Değerlerle Yönetmek" Semineri ile açtı.

AYDIN (İHA) - AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Türkiye'nin önde gelen isimlerinden İzgören Akademinin kurucusu Yazar ve Eğitimci Ahmet Şerif İzgören'in "Değerlerle Yönetmek" Semineri ile açtı.

Aydın Ticaret Odası M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Aydın Ticaret Odası üyeleri ve Aydınlıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, çok sayıda katılımcı tarafından ilgiyle izlendi.

Semineri, katımcılar tarafından ilgiyle takip edilen Ahmet Şerif İzgören, iş hayatında başarı ve ülkemizin geleceği için işletmelerde benimsenmesi gereken güvenilirlik, adalet,saygı ve istihdama,çalışana önem verilen yönetim anlayışlarının önemine değindi. İzgören, başarı örneği sergileyen birçok isim, çalışma ve şirketlerden örnek vererek işletmelerde Ar-Ge çalışmalarının gerekliliğini dile getirdi.

AYTO Akademi organizasyonu ile AYTO Üyeleri ve Aydın halkı ile daha önce iki kez bir araya geldiğini dile getiren İzgören, başta TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ve AYTO Yönetim Kurulu olmak üzere Aydın Ticaret Odası'na teşekkürlerini ileterek "2014 yılında Aydın Ticaret Odası'na geldiğimde eski hizmet binalarında hizmet veriyorlardı, bir hayal kurdular ve bugün bu hayal ve emek sayesinde burada yeni hizmet binalarında bu salonda bir aradayız. Başarılarından dolayı AYTO Yönetim Kurulu ve çalışanlarını tekrardan tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Seminer sonunda katılımcılarla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Ahmet Şerif İzgören, katılımcıların kitaplarını da imzaladı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, başta AYTO Akademi olmak üzere Aydın Ticaret Odası'nın üyeleri ve kent için faaliyetlerinden bahsederek İzgören'e Oda Hizmet Binası'nı gezdirdi. - AYDIN

AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı

AYTO Akademi, bu yıl kapılarını Ahmet Şerif İzgören ile açtı

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