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Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Haberler | Güncel
Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

TÜRKİYE'nin tek ayı barınağı Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'nda kış hazırlıkları başladı.

KARACABEY, BURSA (DHA) - TÜRKİYE'nin tek ayı barınağı Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'nda kış hazırlıkları başladı. Kış uykusuna yatacak ayılar, özel mamalar ile mevsimlik sebze ve meyvelerle besleniyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde, ülkenin dört bir tarafından çeşitli nedenlerle getirilen 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayı doğal ortamlarında yaşıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Karacabey ilçesinde bulunan, 120 dönüm ormanda kurulu barınakta da hummalı bir hazırlık başladı. Barınağın sürekli misafirleri, üç ay sürecek kış uykusuna yatmadan önce, kendileri için gerekli olan kalori ve proteini hazırlanan özel mamalar ile mevsimlik sebze ve meyvelerden alıyor. Kış uykusu süresince vücutlarında yağ depolamaları gereken ayılar, özenle besleniyor.

Kış uykusu süreci 3 ile 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış sezonu soğuk iklimlerde kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise kasım sonu, aralık ayında başlıyor. Bu sürecin şubat ayı ve şubat sonuna kadar devam ettiği görülüyor. Bakıcıları tarafından ikram edilen meyve, sebze ve özel mamaları yiyen ayılar, uyuşukluk hali süresince enerji ve su ihtiyaçlarını bu besinlerden karşılıyor.

'SAĞLIKLI ŞEKİLDE KIŞ UYKUSU DÖNEMİNİ BİTİRECEKLER'

Ayıların beslenme listesi ise Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Şefi Uzman Veteriner Azizcan Sezer tarafından hazırlanıyor. Protein ağırlıklı bir beslenme programı uyguladıklarına dikkat çeken Sezer, "Merkezimizde şu an 64 erişkin, 10 tane de yavru olmak üzere 74 bozayımız var. Hayvanları kış uykusu dönemi öncesinde, protein ve kalori miktarı yüksek yemlerle beslemeye başladık. Ağustos ayı itibarıyla hayvanları yüksek besin içerikli yemlerle besleyip kış uykusu için hazırlamaktayız. Kış uykusu dönemi öncesinde amacımız, hayvanların yüksek miktarda yağ depolamasını ve kış uykusu dönemini rahat bir şekilde geçirmesini sağlamaktır. Hayvanlar, vücutlarında depoladıkları yağların yanmasıyla kalori ve su ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Bu dönemde oldukça sağlıklı bir şekilde kış uykusu dönemini bitirecekler" dedi.

Yaz itibarıyla ayılara elma, armut, ayva, kavun, karpuz, pelet yem, tavuk ve balık gibi besinler vermeye başladıklarını söyleyen Sezer, "Hayvanlar her gün besleniyor ve kasım sonuna kadar bu süreç devam edecek" diye konuştu.


Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

Demirören Haber Ajansı / Esra Türker - Son Dakika Haberleri
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