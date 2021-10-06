Ayı barınağında kış uykusu hazırlığı

KARACABEY, BURSA (DHA) - TÜRKİYE'nin tek ayı barınağı Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı'nda kış hazırlıkları başladı. Kış uykusuna yatacak ayılar, özel mamalar ile mevsimlik sebze ve meyvelerle besleniyor.

Bursa 2. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma Ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde, ülkenin dört bir tarafından çeşitli nedenlerle getirilen 10'u yavru, 64'ü yetişkin 74 bozayı doğal ortamlarında yaşıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Karacabey ilçesinde bulunan, 120 dönüm ormanda kurulu barınakta da hummalı bir hazırlık başladı. Barınağın sürekli misafirleri, üç ay sürecek kış uykusuna yatmadan önce, kendileri için gerekli olan kalori ve proteini hazırlanan özel mamalar ile mevsimlik sebze ve meyvelerden alıyor. Kış uykusu süresince vücutlarında yağ depolamaları gereken ayılar, özenle besleniyor.

Yaz itibarıyla ayılara elma, armut, ayva, kavun, karpuz, pelet yem, tavuk ve balık gibi besinler vermeye başladıklarını söyleyen Sezer, "Hayvanlar her gün besleniyor ve kasım sonuna kadar bu süreç devam edecek" diye konuştu.