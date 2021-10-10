İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı - Haberler
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İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Çine ilçesinde yamaç paraşütü ile tandem atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında düşerek yaralandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde yamaç paraşütü ile tandem atlayış yapan iki kişi, iniş sırasında düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'ndeki bir araziye yamaç paraşütünün düştüğü ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde bulunan yamaç paraşütü takılı C.A. ve N.G ekipler tarafından ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Tatarmemişler Mahallesi'ndeki pistten tandem atlayış yapan C.A. ile N.G'nin, inişe geçtikleri sırada, elektrik tellerine çarpmamak için manevra yaptıkları ve bu sırada dengelerini yitirip, 4 metreden düştükleri öğrenildi.

İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı

İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı

İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı

İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı

İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı
AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İniş sırasında düşen yamaç paraşütündeki iki kişi yaralandı - Haberler
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