Oyunculuk kariyer boyunca pek çok televizyon dizisinde ve sinema filminde rol alarak izleyicilerin tanıdığı simalardan biri olan Ayberk Pekcan, performansıyla çeşitli ödüllerin de sahibi oldu. Peki, Ayberk Pekcan kimdir?Ayberk Pekcan kaç yaşında, nereli, hastalığı ne? Ayberk Pekcan hangi dizilerde oynadı? Ayberk Pekcan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

AYBERK PEKCAN NE HASTALIĞI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ayberk Pekcan , sırt ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kanser olduğunu öğrendi. Tümörün karaciğer ve böbrek üstü bezlerine sıçradığını söyleyen oyuncu, kemoterapiye başladığını duyurdu.

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlar, on gün kadar önce sırt ağrısı şikayetiyle gittiğim doktorla başlayan süreç bugün bu noktaya geldi. Ben Akciğer Kanseri olmuşum. Tümör, karaciğer ve böbrek üstü bezlerine de sıçramış. Maalesef bu hastalık başlangıç evrelerinde hiç belirti vermedi. Kemoterapinin ilk günü. En büyük desteğim ailem yanımda. Yakındaki arkadaşlarım da öyle. Ben sağlığıma kavuşmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Sağlık dilekleriniz ve dualarınızı esirgemeyin. Kalın sağlıcakla..."

AYBERK PEKCAN KİMDİR?

Ayberk Pekcan (d. 22 Mayıs 1970, Mersin), Türk sinema ve dizi oyuncusudur.

Çocukluğunu ve gençliğini Adana ve Mersin'de geçirdi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, Liseyi Mersin'de okuduktan sonra Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Ana Sanat Dalını bitirdi. Daha sonra İstanbul'da oyunculuk kariyerine başladı.

Ihlamurlar Altında, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi ve Keşanlı Ali Destanı adlı televizyon dizilerinde ana rollerde oynadı. 2010 yılında başrolünde oynadığı Saç adlı sinema filmi ulusal ve uluslararası film festivallerinde ödüller aldı. 2012 yılında gösterime giren Aşk ve Devrim adlı sinema filmindeki performansıyla 23. Ankara Uluslararası Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Filmografisi

Sinema

Mustang (2015) - Erol

Kış Uykusu (2014) - Hidayet

Aşk ve Devrim (2011) - Pala

Saç (2010) - Hamdi

Ali'nin Sekiz Günü (2008) - Hacı

Neredesin Firuze (2003) - Pislik

Şeytan Bunun Neresinde (2002) - Köy Muhtarı/Terörist Başı

Abdülhamid Düşerken (2002) - Katip Ali Şevki

Dizi

Diriliş:Ertuğrul (2015) - Artuk Bey

Poyraz Karayel (2014)

Bir Aşk Hikayesi (2013) - Tahsin

Keşanlı Ali Destanı (2011-2012) - Teke Kazım

Kurtlar Vadisi Pusu (2008-2010) - Şemo

Yaprak Dökümü (2007) - Talat

Körfez Ateşi (2005) - Esat

Ihlamurlar Altında (2005) - Ekrem/Aynalı

Emanet ve İhanet (2004) - Ali

Dağlar Dağımdır (2005)

Türkü Filmi (2004)

Taşı Sıksam Suyunu Çıkarırım (2004)

Bir Dilim Aşk (2004) - Bülent

Kurtlar Vadisi (2004) - Doktor

Parmak İzi (2003)

Kampüsistan (2003)

Hayat Bilgisi (2003) - Mustafa

Yarım Elma (2002)

Sırlar Dünyası (2002) - Muammer

Bayanlar Baylar (2002)

Tatlı Hayat (2001)

Çiçek Taksi (1995) - Talat

Ödülleri

23. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

12. Uluslararası İzmir Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Aşk ve Devrim)

44. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu Ödülü (Saç)

47. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kış Uykusu)

20. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü (Kış Uykusu)

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