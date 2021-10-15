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Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

? Avustralya'nın Queensland eyaletinde, bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinasıyla bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı.

? Avustralya'nın Queensland eyaletinde, bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinasıyla bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı. İş manikasıyla kaçan soyguncu polisin takibi sonrasında yakalandı, o anlar kameraya yansıdı.

Polis açıklamasına göre olay, Queensland eyaletinin Ipswich kentinde, bugün sabah yerel saatle 03.49 sularında meydana geldi. Bir kişi (41) çalıntı bir iş makinasıyla bir motosiklet mağazasının cam vitrini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı. Polisin takip ettiği şüpheli, bir süre sonra motosikletleri bırakarak, iş makinasıyla kaçmaya devam etti. Ancak, kovalamacanın devamında iş makinasını bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli, bir dere kenarında saklanırken yakalandı. O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada

Avustralya'da iş makinesiyle soygun kamerada
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