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Avukatı yaralayan şüpheli: "Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avukatı yaralayan şüpheli: "Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?" Konya'da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

KONYA (İHA) - Avukatı yaralayan şüpheli: "Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?"

KONYA - Konya'da adliye otoparkında yanında bulunan tabancayla avukatı bacağından yaralayan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin neden yaptın sorusuna şüphelilerden İsmail E., "Öyle gerekti kardeşim, açıklama mı yapmak zorundayım ben sana" diyerek cevap verdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Konya Adliyesi otopark girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Ö.babasının icra meselesi için arkadaşı 21 yaşındaki İsmail E. ile birlikte avukatla görüşmek için adliye yakınındaki bir mekanda buluştu. Tarafların görüşmesinden sonra avukat A.İ.'ninadliyeye gideceğini söylemesi üzerine Kadir Ö. ve İsmail E.'de adliyede işlerinin olduğunu belirterek avukatın arabasıyla adliyeye geldi. Avukat A.İ., aracıyla adliye otoparkına giriş yaptığı sırada otomobilde bulunan İsmail E. tarafından dizinden silahla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı avukat ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Kadir Ö. ile İsmail E. olay yerinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Burada gözaltına alınan iki şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden İsmail E., "Öyle gerekti kardeşim açıklama yapmak zorundayım ben sana" diyerek cevap verdi.

Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?

Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?

Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?

Avukatı yaralayan şüpheli: Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?

Avukatı yaralayan şüpheli:
İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin - Son Dakika Haberleri
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