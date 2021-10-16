Avrupa'dan 30'a yakın sanatçı Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği rezidansını resmetti

Çek sanatçı Jan Vitek'in Avrupa'dan 30'a yakın sanatçının katılımıyla Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlediği, "24 saat çizim maratonu" isimli çalışması kapsamında Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği rezidansı da sanatçılar tarafından resmedildi.

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimiyle Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılar tarihi rezidansı farklı perspektiflerden karakalem, suluboya gibi çeşitli teknikler kullanarak tuvallerine taşıdı.

Çekya'nın tanınmış sanatçılarından Vitek'in düzenlediği etkinlikte Avrupa'dan 30'a yakın sanatçı başkentte 24 saat süresince bir çizim maratonu gerçekleştirdi. Kendilerine "Kent Eskizcileri" adını veren sanatçılar bu zaman zarfında şehrin önemli noktalarını farklı resim teknikleri kullanarak çiziyor.

Büyükelçi Bağış, sanatçı Vitek'in elçilik tarafından düzenlenen Türk kahvesi temalı kültür festivaline de katıldığını anımsatarak, "Bu 24 saatin 3 saatini de Prag'daki Türk Büyükelçilik rezidansında geçirmeye ikna ettiğimiz 30'a yakın sanatçıyı resmi konutumuzda ağırladık. Devletimizin 1940'lı yıllardan beri kullandığı ve eski Dışişleri Bakanlarımızdan rahmetli İhsan Sabri Çağlayangil'in girişimleri sayesinde 1974'te satın aldığı binamızı kendi bakış açılarıyla çizdiler." diye konuştu.

Bu tür prestijli sanatsal faaliyetlerin Türkiye'nin daha iyi tanınmasına önemli katkılar sağlayacağına işaret eden Barış, sanatçılara Türk mutfağının çeşitli lezzetlerini tatma imkanı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.