Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti, sempozyumda konuşuldu - Haberler
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Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti, sempozyumda konuşuldu

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti, sempozyumda konuşuldu

Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu'nda masaya yatırıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bulunan Bathonea Antik Kenti, Uluslararası Avcılar Kent ve Tarih Sempozyumu'nda masaya yatırıldı.

Avcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barış Manço Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, alanında uzman isimler Bathonea'daki kazılar ve tarihi hakkında sunum yaptı.

Sempozyumda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, antik kentin turizme kazandırılması halinde İstanbul'a gelecek turist sayısının artabileceğini belirtti. Hançerli, Bathonea'nın kadim kent İstanbul'un tarihine başka bir pencere açacağını ifade etti.

Kazılara başkanlık eden Doç. Dr. Şengül Aydıngün ise çalışmalarda İstanbul'un tarihine katkı sunacak oldukça fazla ve şaşırtıcı yeni veriyle karşılaştıklarını kaydetti.

Aydıngün, kazıya katılan bilim insanlarının zor arazi şartları altında fedakarca görev aldıklarına dikkati çekerek, "Hepimizin amacı hızla modern yapılaşma altında kalmaya başlayan bu güzel kentin bilinmeyen, gerilerde ve derinlerde kalmış kültür varlıklarını belgelemek ve korunması için mücadele etmek." değerlendirmesini yaptı.

Sempozyuma, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Avcılar'daki Bathonea Antik Kenti, sempozyumda konuşuldu

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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