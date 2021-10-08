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Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da evinde uyuyan Yasemin Uzunçelebi'nin yüzüne yanıcı kimyasal madde döktükten sonra kaçarak Esenyurt'taki bir yakınının evinde gizlenirken yakalanan Mehmet Yıldız sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Avcılar'ın Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta önceki gün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Mehmet Yıldız bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin evine geldi.

Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'inin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Yoğun bakımda tedavi edilen Yasemin Uzunçelebi'nin hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten Yaralama' olayı ie ilgili sürdürdüğü çalışma sonucu aradığı şüpheli Mehmet Yıldız'ı gizlendiği Esenyurt'ta bir yakının evinde yakaladı. Farklı 16 suçtan kaydı bulunduğu tespit edilmen Mehmet Yıldız, Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'da ifade verirken, kadının yüzüne içinde ne olduğunu bilmediği bir tas içerisindeki maddeyi döktüğünü, bunu kendisinin getirmediğini öne sürdü. Bekar olduğu belirtilen Mehmet Yıldız'ın hakkında ayrıca bir dosya ile ilgili ifade vermediği için yakalama kararı bulunduğu anlaşıldı. Çoğu dolandırıcılık olmak üzere 16 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli Mehmet Yıldız, "Kasten yaralama" suçundan bu sabah Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılık ifadesinin ardından Mehmet Yıldız'ı tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme Mehmet Yıldız'ın 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan, Yasemin Uzunçelebi'nin saldırı öncesi çevredeki esnafa borcunu ödediği ve İstanbul'dan ayrılmayı planladığı öğrenildi.

Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı - Haberler
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