AVCILAR'DA YAPILMAK İSTENEN KADIN YÜRÜYÜŞÜNDE GERGİNLİK

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da geçen hafta eşi ile birlikte öldürülen Esra Yıldız ve diğer kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen bir grup kadın ile polis arasında gerginlik yaşandı.

Avcılar Kadın Platformu'nun çağrısı üzerine bir grup kadın Marmara Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde toplanarak, Deprem Anıtı'na kadar yürüyerek, basın açıklaması yapmak istedi. Polis, basın açıklaması için izin alınmasına gerek olmadığını ancak, herhangi bir başvuru bulunmadığı için yürüyüşe Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu uyarınca müdahale edileceğini bildirdi. Ellerinde 'Ölmek istemiyoruz' yazılı döviz, 'Esra Yıldız isyanımızdır' yazılı pankart bulunan kadınlar, polisin megafonla yaptığı uyarılara rağmen yürümek istedi. Kadın polisler önde olmak üzere bir grup polis, ellerindeki kalkanlarla kadınları engelledi. Slogan atan kadınlar polislerin ellerindeki kalkanları çekerek almak isterken, zaman zaman tansiyon yükseldi. Kadınların defalarca polis engelini aşma çabası sonuç vermedi. Kadınlar, kısa basın açıklamasının ardından dağıldı.