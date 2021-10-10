Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

Dün Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta edinilen bilgilere göre otobüs şoförü, otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı.

ÇANTASI SIKIŞINCA CAMI KIRDI

O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki göstermek isteyen yolcu, otobüsü tekmelerken ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü.

"GEBER ULAN"

Tartışmada sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya "Geber ulan" diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.