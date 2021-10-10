Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı - Haberler
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Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da otobüsten inmek istediği sırada kapının kapanmasıyla çantası kapıya sıkışan vatandaş, attığı tekmelerle otobüsün camını kırdı. Vatandaşın davranışlarına sinirlenen otobüs şoförü ise duruma "Geber ulan" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlarsa çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün Avcılar E-5 yan yolundaki bir durakta edinilen bilgilere göre otobüs şoförü, otobüsten inmek isteyen yolcuyu fark edemeyerek kapıyı kapattı.

ÇANTASI SIKIŞINCA CAMI KIRDI

O sırada kapıya sıkışan vatandaşın çantası koptu. Şoföre tepki göstermek isteyen yolcu, otobüsü tekmelerken ön kapının camını kırdı. Otobüsteki yolcu ve şoförün öfkeli vatandaşa tepki göstermesi ile olay tartışmaya dönüştü.

"GEBER ULAN"

Tartışmada sinirlenen otobüs şoförü, yolcuya "Geber ulan" diyerek tepkisini gösterdi. Yaşanan o tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüs kapısına çantası sıkışan genç sinirlenip camı kırdı
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
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