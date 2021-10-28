Avcılar'da metruk binada yangın

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da metruk bir bina henüz bilinmeyen bir şekilde tutuşarak alev alev yandı.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi Sakin Sokak'taki metruk bir binada çıktı. İddiaya göre, sokak içerisindeki metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından, ekipler binada inceleme yaptı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Yangının görgü tanığı olduğunu ifade eden Şerif Bağuç, "Sıvalarımız döküldü. Evimiz zarar gördü. Bunu kim karşılayacak. Muhtarı defalarca aradım. Baliciler geliyor diye. Polis geliyordu. İlgilenen yok. Ben ne yapacağım şimdi asgari ücretle çalışan bir kişiyim. Zararı nasıl karşılayacağım. Yanan yer boş bina. Balicilerin mesken tuttuğu yer" dedi.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)