Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - Haberler
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Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel
Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor

Bayburt'ta 54 yıldır çerçilik yapan Zeki Yıldırım, "Yağız" adlı atıyla alışverişe gittiği köylerde sevgiyle karşılanıyor.

DEMİRÖZÜ, BAYBURT (AA) - Bayburt'ta 54 yıldır çerçilik yapan Zeki Yıldırım, "Yağız" adlı atıyla alışverişe gittiği köylerde sevgiyle karşılanıyor.

Askerlik görevinin ardından 1965'te köyü Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar'a dönen Yıldırım, arkadaşıyla iş yeri açtı. Bir süre sonra ortağı ile ayrılan ve evinin yanında küçük bir bakkal açıp bir de at ile at arabası satın alan Yıldırım, 1967 yılından bu yana at arabasına yüklediği eşyalarla gittiği köylerde çerçilik (gezgin satıcılık) yapmaya başladı.

Yıldırım, 54 yıldır bakkalı olmayan ve pazar kurulmayan köyleri gezerek satış yapıyor, köylülerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla deposundaki ürünleri at arabasına yükleyen ve son 15 yılını beraber aşındırdığı "Yağız" adlı atıyla yollara koyulan Yıldırım, gittiği köylerde kadınların ve özellikle çocukların ilgisiyle karşılanıyor.

Mesleğini sevgiyle yapan Yıldırım, AA muhabirine, 54 yıldır bakkalı ve pazarı olmayan köyleri gezip satış yaptığını söyledi.

"1967'de dükkanı açtığımda bir at ile at arabası aldım ve köylere devam ettim. Burada yaşlılar, çocuklar, kadınlar gelip alışverişini yapıyor." diyen Yıldırım, gittiği köylerde yaşayanların kendisini sevgiyle karşıladığını ve büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yıldırım, mesleğini son 15 senedir "Yağız" ismini verdiği atıyla sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Köylere çıkacağım zaman sabah erkenden kalkıp arabamı yüklüyorum. Köyde kendi müşterilerimle ilgilendikten sonra yola çıkıyorum. İlk olarak Erzincan'ın bir köyü olan Avcıçayırlı köyüne geldik. Orada biraz satış yaptıktan sonra indik Müminağa köyüne. Daha sonra Küçükgelengeç ile Büyükgelengeç köylerinde de müşterilerime uğrayıp günü bitirdik."

"Çocukluğumuzdan beri buraya gelip gidiyor"

Büyükgelengeç köyünde yaşayan Hasan Efek, köylerinin ilçe ve kasabalara uzak olduğunu belirtirken, "Zeki amcamız yıllardır buraya gelip gidiyor. Bizi sever, biz de onu seviyoruz. Her zaman birbirimize yardımcı oluruz." dedi.

Küçükgelengeç köyünde yaşayan Baran Kaya, Yıldırım'ın yıllardır satış yapmak için köylerine geldiğini ve temel gıda maddelerinin yanı sıra meyve suyu, çikolata gibi ürünler satarak çocukları da sevindirdiğini söyledi.

Komşusu Kenan Yavuz da köylere gitmediğinde merak edilip aranan Zeki Yıldırım'ın Türkiye'de çerçilik geleneğinin son temsilcilerinden olduğunu dile getirdi.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Atıyla aşındırdığı yollarda 54 yıldır köy köy gezip çerçilik yapıyor - Haberler
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