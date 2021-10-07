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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

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Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Rektörümüzü Ziyaret Etti

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman'ı ziyaret etti.

Rektörümüz, nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğuna teşekkür ederek, kendilerini Üniversitemizde ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen ise kendilerini makamında ağırlayan Rektörümüze teşekkür ederek, Üniversitemizin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtti.

Görüşmede, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ile Üniversitemizin birlikte yapabilecekleri faaliyetler ele alındı.

Ziyaret, karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.

RTEÜ BASIN

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