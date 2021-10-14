ATAŞEHİR'DE YOLDA BULDUĞU 15 BİN LİRAYI KENDİ DÜŞÜRMÜŞ GİBİ ALIP GİTTİ

Olay, 2 hafta önce Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, elektrikçiden alışveriş yaparak çıktıktan sonra cebindeki 15 bin lirayı kaldırımda düşürdü. Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı fark ederek aldı. Parayı alan kadın önce sormak için elektrikçinin önüne gelip, ardından vazgeçerek uzaklaştı. Bir süre sonra parayı düşürdüğünü anlayan Ekinci, tekrar alışveriş yaptığı dükkana gelerek çalışanlara parasını sordu. Dükkan sahibiyle birlikte kamera kayıtlarını incelediklerinde parayı düşürdüğünü ve bir kadının parayı alıp uzaklaştığını gördü. Ekinci, çevrede kadını bulmaya çalıştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Elektrik dükkanında çalışan Burak Yapar, "Alışverişini yaptı. 'İşçilerin ödemesi var, yapıp geri geleceğim malzemeleri almaya' diye çıktı dükkandan. Dükkandan çıkarken parayı düşürmüş. Kısa süre sonra bir kadın yerdeki parayı alıyor. Bizim dükkana doğru 1-2 adım atıyor. Parayı veriyim diye sonra geri dönüyor. Yandaki dükkana yöneliyor, oraya da girmiyor, uzaklaşıyor" dedi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri