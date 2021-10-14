ATAŞEHİR'DE YOLDA BULDUĞU 15 BİN LİRAYI KENDİ DÜŞÜRMÜŞ GİBİ ALIP GİTTİ - Haberler
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ATAŞEHİR'DE YOLDA BULDUĞU 15 BİN LİRAYI KENDİ DÜŞÜRMÜŞ GİBİ ALIP GİTTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
ATAŞEHİR'DE YOLDA BULDUĞU 15 BİN LİRAYI KENDİ DÜŞÜRMÜŞ GİBİ ALIP GİTTİ

ATAŞEHİR'de elektrikçiden çıkan Mehmet Ekinci cebindeki 15 bin lirayı düşürdü.

ATAŞEHİR'de elektrikçiden çıkan Mehmet Ekinci cebindeki 15 bin lirayı düşürdü. Yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı alarak uzaklaştı. Yaşananlar elektrikçinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 hafta önce Kayışdağı Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Ekinci, elektrikçiden alışveriş yaparak çıktıktan sonra cebindeki 15 bin lirayı kaldırımda düşürdü. Dakikalar sonra yoldan geçen bir kadın yerdeki parayı fark ederek aldı. Parayı alan kadın önce sormak için elektrikçinin önüne gelip, ardından vazgeçerek uzaklaştı. Bir süre sonra parayı düşürdüğünü anlayan Ekinci, tekrar alışveriş yaptığı dükkana gelerek çalışanlara parasını sordu. Dükkan sahibiyle birlikte kamera kayıtlarını incelediklerinde parayı düşürdüğünü ve bir kadının parayı alıp uzaklaştığını gördü. Ekinci, çevrede kadını bulmaya çalıştıktan sonra polise giderek şikayetçi oldu. Elektrik dükkanında çalışan Burak Yapar, "Alışverişini yaptı. 'İşçilerin ödemesi var, yapıp geri geleceğim malzemeleri almaya' diye çıktı dükkandan. Dükkandan çıkarken parayı düşürmüş. Kısa süre sonra bir kadın yerdeki parayı alıyor. Bizim dükkana doğru 1-2 adım atıyor. Parayı veriyim diye sonra geri dönüyor. Yandaki dükkana yöneliyor, oraya da girmiyor, uzaklaşıyor" dedi.

Diğer çalışan Eray Dursun ise "Aracına giderken düşürmüş parayı. Kadın parayı alıyor, sonra gidiyor. Parayı getiren yok. Haram para" diye konuştu.

Mehmet Ekinci'nin parayı düşürmesi ve kadının para alıp uzaklaşması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Mehmet Ekinci'nin işyerinden çıkması

-Parayı düşürmesi

-Bir kadının yerdeki parayı alması

-İşyerinin önüne gelmesi

-İşyerinin önünden uzaklaşması

-İşyerinden görüntü

-İşyeri çalışanları ile röp

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

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Haber: ATAŞEHİR'DE YOLDA BULDUĞU 15 BİN LİRAYI KENDİ DÜŞÜRMÜŞ GİBİ ALIP GİTTİ - Haberler
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