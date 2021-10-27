Ataköy'de tarım arazilerine ulaşım kolaylaştı

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yaptığı menfez çalışmaları ile hem vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya hem de taşkın tehlikesine karşı önlemler almaya devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesine bağlı Ataköy mahallesinde dere üzerinde bulunan yol geçiş noktasında yaptığı 3 adet prefabrik kutu menfez çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışma ile taşkın tehlikesine karşı önlem alınırken, vatandaşlara da tarım arazilerine ulaşım konusunda büyük kolaylık sağlandı.

"Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömür versin"

Ataköy Mahalle Muhtarı Yusuf Karaman, daha önceden vatandaşların tarım arazilerine ulaşma konusunda büyük sıkıntılar çektiğini, biçerdöverlerin o noktadan geçemediğini belirterek, "Allah Cengiz Başkanımıza uzun ömür versin. Yapılan bu çalışma ile mahalle sakinlerimiz tarım arazilerine ulaşım konusunda çektiği sıkıntılar sona erdi" diye konuştu.

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