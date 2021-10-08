Assassin's Creed Valhalla'da Pac-Man'e ait Easter Egg bulundu - Haberler
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Assassin's Creed Valhalla'da Pac-Man'e ait Easter Egg bulundu

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Assassin's Creed Valhalla'da Pac-Man'e ait Easter Egg bulundu

Bir Assassin's Creed Valhalla oyuncusu, ikonik arcade oyun olan Pac-Man'e ait Easter Egg buldu.

Assassin's Creed Valhalla'nın birinci yıl dönümüne sadece bir ay kala Ubisoft, topluluğu için sürekli içerik sağlamak için adımlar atıyor. Bu, yakın zamanda güncellenen Assassin's Creed Valhalla yol haritasında ve birçok oyuncunun muhtemelen dört gözle beklediği keşif turunda görülebilir.

Güncellemelerin gelmesini beklemek, hevesli oyuncuların kendileri için oyun içerisinde yeni şeyler keşfetmesine neden olabiliyor. Bir oyuncu Assassin's Creed Valhalla oynarken Pac-Man Easter Egg'i buldu ve bunu Reddit'te paylaştı.

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Reddit kullanıcısı DasKrauts, oyun içinde keşif yaparken çektikleri rastgele bir fotoğrafı paylaştı. İlk bakışta, fotoğraf sadece ahşap bir masaya yayılmış basit bir yemek gibi gözükmektedir. Bununla birlikte, daha yakından incelendiğinde, oyuncular arcade oyununda nokta yerken peynir tekerleğinin ve kırmızı meyvelerin durduğu yeri Pac-Man'e benzediğini fark edip r/AcValhalla reddit kanalında paylaştı.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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Haber: Assassin's Creed Valhalla'da Pac-Man'e ait Easter Egg bulundu - Haberler
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