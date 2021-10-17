Aslı Zen kimdir? Aslı Zen hayatı ve biyografisi! Aslı Zen kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Aslı Zen kimdir? Aslı Zen hayatı ve biyografisi! Aslı Zen kaç yaşında, nereli?

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Aslı Zen kimdir? Aslı Zen hayatı ve biyografisi! Aslı Zen kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslı Zen, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslı Zen hakkında merak edilenler. Aslı Zen hayatı ve biyografisi. Aslı Zen kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslı Zen merak konusu oldu. İşte Aslı Zen hakkında merak edilen Aslı Zen kimdir, Aslı Zen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLI ZEN KİMDİR?

Aslı Zen adıyla tanıdığımız sanatçının tam adı, Aslı Zen Yentur'dur. Anne ve babasının boşanmasından sonra babaannesinin yanında büyüyen Aslı Zen, Kandilli Kız Lisesi'nin ortaokul kısmında okurken, okulu şarkıcı olma hayali ile terk etti. 17 yaşında iken annesini bulmak ve şarkıcı olmak için evden kaçtı.

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