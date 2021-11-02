"Askıda Kitap"a ilk destek Başkan Toksözden!

Yatağanlıların ufkunu genişletecek kitapların yer aldığı fuarda, çocukların gelişmesine katkı sağlayacak kitaplar da bulunuyor.

Ayrıca, Kitap Fuarı'nda düzenlenen "Askıda Kitap" uygulaması ile, askıya konulan kitaplar, ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırılıyor.

Fuarın kapılarını açmasıyla birlikte fuarı ziyaret eden Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve eşi Ümmühan Toksöz, "Askıda Kitap" kampanyasına Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" adlı eseri ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı eseriyle destek verdiler.

Başkan Toksöz, her iki kitabın ilk sayfasına "İyi dileklerimle okumanız ümidiyle" notu düşerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap fuarımız kapılarını hemşerilerimize açtı. Kitaplar, insanların düşüncelerini, özgürlüklerini ve hayat alanlarını daha iyi anlatması açısından ufkunu açacak önemli bir unsurdur. İnşallah okuyacağınız kitaplarla birlikte hem gelişmeyi hem ayağınızı yere sağlam basmayı hem de hayata bakış açınızı değiştirmesi dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kitap Fuarı, 20 gün süreyle, her gün 09.00 ile 21.00 saatleri arasında açık kalacak.

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