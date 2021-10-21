Askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Askerlik yerleri 22 Ekim'de belli olacak. Kasım 2021 sınıflandırma döneminde yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri için duyuru paylaştı. Yapılan duyuruda askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı belirtildi. Peki, Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ekim 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir. (TSK nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç).

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