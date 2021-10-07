Aşk Ağlatır 4. Bölüm Kısa Özet
Aşk Ağlatır 4. Bölüm Özeti: Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalan, bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkansız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır.
Aşk Ağlatır 4. Bölüm Özeti:
Ağır yaralı bir halde hastaneye kaldırılmış olan Nalan, bu olayı Yusuf ve Ada aşkını imkansız hale getirmek niyetiyle acımasızca kullanır. Sözde; Yusuf onu terk ettiği için canına kıymaya kalkmıştır. Daha önce de böyle bir olay yaşandığı için Yusuf durumdan şüphelenmez ve içi kan ağlasa da Nalan'a hayat boyu bağlılık sözü verir. Ada ise; derin bir aşkla bağlandığı Yusuf'u kaybettiğinden
haber siz, dayısının ve yengesinin peşinden İstanbul'a gelen Mustafa'dan kurtulmayı patronu Rüzgar sayesinde başarır. Diğer yandan, Rüzgar'ın ailesinin evinde bir yardımcı krizi yaşanmaktadır. Rüzgar'a vefa borcunu ödemek isteyen Ada; teklifi coşkuyla karşılar. Rüzgar gibi anlayışlı, yardımsever bir insanın anne ve babası ne kadar zor olabilir ki?
Oyuncular:
Deniz Can Aktaş
Hafsanur Sancaktutan
Yağız Can Konyalı
Pelin Öztekin
Eda Şölenci
Oktay Çubuk
Sezin Bozacı
Durul Bazan
Laçin Ceylan