Aşılamada 'kırmızı' kategorideki Şanlıurfa'da aşı odaları boş kaldı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Koronavirüs vakalarının arttığı ve yoğun bakım servislerinde doluluk oranınında da yükseldiği kentte, birçok hastanede ve sağlık merkezinde aşılama odaları boş kaldı. Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde de Covid-19 Aşılama Birimi'nde, halkın aşıya gelmemesi nedeniyle odalar ve koridorlardaki tenhalık dikkati çekti.

Türkiye'nin, genç nüfusu yüksek illerinden Şanlıurfa, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan tek il oldu. Şanlıurfa'da, aşılama oranının artırılması için çalışmalar sürdürülürken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise liselerde velilerin izinleri doğrultusunda aşılama çalışması yapılıyor. 19 hastanede 123 aşı odası ile 155 mobil ekiple aşılama çalışmasının yürütüldüğü Şanlıurfa'da vatandaşların aşı olması için sağlık ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.