Aşı yaptırmayan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden virüse yenik düştü

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de korona virüse yakalanan 7 aylık hamile kadın, bebeğini göremeden yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kadının korona virüs aşısı yaptırmadığı öğrenilirken, sezaryen ile kurtarılan bebek ise hastanede tedavi ediliyor.

Kırıkkale'de korona virüsüne yakalan 7 aylık hamile Tuğba Altıntop (38), Tıp Fakültesi Hastanesinde tedaviye alındı. 20 gündür korona virüs tedavisi gören Altıntop'un durumu ağırlaşınca, bebeği sezaryen ile kurtarıldı. Entübe edilen anne Altıntop, oğlunu göremeden yaşamını yitirdi. Tuğba Altıntop'un cenazesi, Etiler Mahallesi Dörtyol Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Altıntop'un Covid-19 aşısını yaptırmadığı öğrenilirken, 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu belirtildi. - KIRIKKALE