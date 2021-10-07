Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor - Haberler
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Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

AA / Mehmet Bayrak - Haberler | Güncel
Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması sürüyor

Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması devam ediyor.

HATAY (AA) - Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde doğan, Suriye'den geçerek Hatay'ın Samandağ ilçesinden Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'ni kaplayan su sümbüllerini temizleme çalışması devam ediyor.

Nehrin Antakya ilçe merkezinden geçen kısmında biriken su sümbülleri, büyükşehir belediyesi ekiplerince tekne yardımıyla temizleniyor.

Su sümbüllerinin nehrin bazı bölgelerini kaplaması sonucu su yüzeyi yeşile büründü.

Asi Nehri üzerinde son yıllarda dönemsel olarak görülen ve hızlıca artabilen su sümbülleri, bilim insanlarınca istilacı bir tür olarak nitelendiriliyor.

AA / Mehmet Bayrak - Son Dakika Haberleri
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