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Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

AA - Haberler | Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yağışa bağlı meydana gelen heyelanda bir köyü ulaşıma kapandı, başka bir köydeki hasta ise evine giden yol açıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

YUSUFELİ, ARTVİN (AA) - Artvin'in Yusufeli ilçesinde yağışa bağlı meydana gelen heyelanda bir köyü ulaşıma kapandı, başka bir köydeki hasta ise evine giden yol açıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Demirkent köyünde, dün gece etkili olan yağış nedeniyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları yola düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine Karayolları ekipleri, köy yolunun ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı.

İlçenin Erenköy köyünde ise sabah saatlerinde Emine İşçioğlu'nun (80) rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Hastayı almak için yola çıkan sağlık ekibi, köy yolundaki bir tünel girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ilerleyemedi.

Bunun üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Yolun açılmasının ardından hasta, evinden alınarak Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı

Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı
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Haber: Heyelan nedeniyle kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı - Haberler
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