Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi - Haberler
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Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi

AA / Bayram Sarayoğlu - Haberler | Güncel
Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi

Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.

SAKARYA (AA) - Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi.

İl Garnizon Komutanlığınca Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Artvin Çoruh Üniversitesi Milli İrade Salonunda düzenlenen konseri, Vali Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Özgül, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, bazı daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar izledi.

Konserin ardından Vali Doruk, bando takımını tebrik etti.

Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi

Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi

Artvin'de 9. Kolordu Komutanlığına bağlı bando takımı konser verdi

AA / Bayram Sarayoğlu - Son Dakika Haberleri
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