Ardahan'da teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'da teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Haberler | Güncel
Ardahan'da teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi

ARDAHAN'ın Göle ilçesi kırsalında 'ara, bul, yok et' prensibiyle operasyon yapan güvenlik güçleri, içi malzeme dolu olan sığınağı kullanılamaz hale getirdi.

Haberi Kaydet

GÖLE, ARDAHAN (DHA) - ARDAHAN'ın Göle ilçesi kırsalında 'ara, bul, yok et' prensibiyle operasyon yapan güvenlik güçleri, içi malzeme dolu olan sığınağı kullanılamaz hale getirdi.

Ardahan Jandarma Komutanlığı, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Göle ilçesi kırsalında 22-23 Ekim'de; 2 jandarma asayiş komando timi, 1 polis özel harekat timi, 1 patlayıcı madde imha timi ve 2 jandarma asayiş timi desteğiyle 'Eren-15' ve 'Şehit Jandarma Onbaşı Vedat Gülder' adı verilen operasyonu gerçekleştirdi. 'Ara, bul, yok et' prensibiyle düzenlenen operasyonda tespit edilen sığınakta; mutfak, giyim, inşaat, sağlık ve gıda malzemesi ile fener, pil, örgütsel doküman ve görseller ele geçirildi. Sığınak, güvenlik güçlerince kullanılamaz hale getirilirken, ele geçirilen malzemeler de olay yerinde imha edildi.Ardahan İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen operasyonlara 'ara-bul-yok et' prensibiyle aralıksız olarak devam edilecektir" denildi.


Ardahan'da teröristlerin malzeme dolu sığınağı imha edildi

Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Son Dakika Haberleri
Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

Fotoğraf bugün çekildi! Kar yüzünden yolda kalan sürücülerin imdadına gazeteciler yetişti

 Son dakika haberleri | FETÖ'nün 'çalışma evi'nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberleri | FETÖ'nün "çalışma evi"nde kaldığı belirlenen 11 avukat hakkında gözaltı kararı

 FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title