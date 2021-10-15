Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sarıçamlarla çevrili Ovapınar ormanı, sonbahar renklerine büründü.

Ardahan- Göle kara yolunun 6. kilometresinde yer alan ormanlık alan, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanda, sararan yaprakların sarıçamlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, AA muhabirine, bölgenin sonbaharda farklı güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Şu an buralar muhteşem bir görüntü sunuyor. Yeşil sarıçamlar, sararan ağaç ve yapraklarıyla doğa muhteşem." dedi.