Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu - Haberler
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Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

AA / Günay Nuh - Haberler | Kültür Sanat
Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

Ardahan'da sarıçamlarla çevrili Ovapınar ormanı, sonbahar renklerine büründü.

GÖLE, ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sarıçamlarla çevrili Ovapınar ormanı, sonbahar renklerine büründü.

Ardahan- Göle kara yolunun 6. kilometresinde yer alan ormanlık alan, ziyaretçilerine her mevsim farklı güzellikler sunuyor.

Sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanda, sararan yaprakların sarıçamlarla bütünleşmesi güzel manzaralar oluşturdu.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ardahan Kent Konseyi Başkanı Burak Taştan, AA muhabirine, bölgenin sonbaharda farklı güzelliğe kavuştuğunu belirterek, "Şu an buralar muhteşem bir görüntü sunuyor. Yeşil sarıçamlar, sararan ağaç ve yapraklarıyla doğa muhteşem." dedi.

Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ardahan'da Ovapınar ormanına güz renkleri hakim oldu - Haberler
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