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Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi

Ardahan'da, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında M.Ö. 2. Yüzyıl'a ait gümüş sikkenin de bulunduğu 7 tarihi eser ele geçirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda aralarında M.Ö. 2. Yüzyıl'a ait gümüş sikkenin de bulunduğu 7 tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kars'tan bir şahsın elinde bulundurduğu tarihi eserleri otomobiliyle Ardahan'a getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda Ardahan Merkez Çamlıçatak Köyü yol ayrımında durdurulan otomobilde yapılan aramada M.Ö. 2. Yüzyıl'a ait 1 adet gümüş sikke, 1 adet içi değerli taşlarla kaplı Ortaçağ dönemine ait yüzük, 1 adet içi değerli taşlarla kaplı Ortaçağ dönemine ait tarihi bakır görünümlü yarım bilezik, 4 parça halinde toplam 20 adet hayvan ve insan figürlü küçük parçadan oluşan Ortaçağ dönemine ait kolye ve takı seti ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. - ARDAHAN

Ardahan'da bir otomobilde 7 tarihi eser ele geçirildi

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